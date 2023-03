Ezio Greggio, età, la fidanzata più giovane e la carriera. Chi è l'ospite di Chiambretti a «La tv dei 100 e uno»

Ai bambini non si può dire di no, lo sa bene Piero Chiambretti che nel suo nuovo show punta tutto sui più piccoli (e sulle loro curiosissime domande). Stasera in tv, su Canale 5 alle 21.20, andrà in onda la seconda puntata de La tv dei 100 e uno, il nuovo format Mediaset in cui 100 piccoli protagonisti (tra i 6 e gli 11 anni) danno vita a uno spettacolo imperdibile. Canti, balli e domande. I bambini piloteranno gli adulti che saranno "obbligati" a rispondere a ogni domanda dei loro baby conduttori.

La tv dei 100 e uno, stasera in tv: gli ospiti

Gli ospiti di questa settimana saranno Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Belen Rodriguez e Vittorio Sgarbi e tutti dovranno rispondere senza filtri a tutte le curiosità dei bimbi che porranno domande inconsuete e inaspettate.

Piero Chiambretti gestirà con la consueta spontaneità e ironia l’irrefrenabile e imprevedibile parterre, con la complicità dell’immancabile mascotte del programma: il dinosauro Ignazio.

Chi è Ezio Greggio

Ezio Greggio è nato a Cossato il 7 aprile del 1954. E' un noto conduttore televisivo, comico, cabarettista, attore, regista e sceneggiatore. Ezio Greggio è anche un giornalista pubblicista ed è noto per aver condotto – fin dalla prima edizione – il telegiornale satirico Striscia la Notizia. Greggio ha esordito su Telebiella, prima televisione locale italiana e nel 1980 ha debuttato come attore cinematografico nel film Sbamm!

La carriera

Il conduttore risiede nel principato di Monaco ed è qui che organizza il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie. E’ anche fondatore e animatore di un’associazione impegnata in favore dei neonati prematuri. Ma non solo. Ezio Greggio è anche giornalista pubblicista e noto attore. Nel 1994, tra l’altro, ha esordito alla regia con Il silenzio dei prosciutti, poi ha recitato in diverse fiction prodotte da Mediaset come Anni ‘5o, ‘Anni 60, Un maresciallo in gondola, O la va o la spacca e, in coppia con Iacchetti, Benedetti dal signore e Occhio a quei due. Nel 2019, invece, ha condotto su Canale 5, ogni venerdì in prima serata, una nuova edizione de La sai l’ultima?, affiancato da Maurizio Battista, Biagio Izzo, Gianluca Fubelli, Nino Formicola e la giovane compagna Romina.

La vita privata

Ezio Greggio è stato sposato con Isabel Bengochea. La coppia ha due figli: Giacomo e Gabriele. Nel 2009 ha iniziato una relazione con una ragazza più giovane di lui di oltre 30 anni, Simona Gobbi. Nel 2018, invece, è stato avvisato al fianco della modella Romina Pierdomenico, classe 1993. I due sono complici e affiatati come non mai. Romina è nata in provincia di Pescara e ha debuttato nel mondo dello spettacoli a 19 anni, quando ha partecipato a Miss Italia, dove si è classificata al secondo posto. Nel 2014, invece, è tornata tv come tentatrice di Temptation Island, poi ha partecipato a Uomini e Donne e nel 2019 è stata una delle ballerine del programma Colorado su Italia 1.