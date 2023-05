Enrico Brignano a I Migliori Anni, chi è il comico romano: età, carriera, moglie e figli

Enrico Brignano a I Migliori Anni. Stasera in tv, venerdì 19 maggio, in prima serata su Rai 1 Carlo Conti torna a far viaggiare attraverso musica, televisione, mode, fatti e oggetti dei tempi "di ieri" indietro nel tempo: un salto fino 40 anni fa. Per le interviste della “my list”, durante la quale un personaggio dello spettacolo parlerà dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite, protagonista sarà il comico romano. vediamo dunque, chi è Enrico Brignano.