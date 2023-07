Brignano accende l'Umbria Cinema Festival. Questa sera attesi Rocco Papaleo ed Edoardo Leo in piazza

TODI - Nel primo giorno dell’Umbria Cinema Festival 2023, molti gli eventi previsti questa sera nell’incantevole cornice di Piazza del Popolo, dove ieri Enrico Brignano è stato ospite d’eccezione per la presentazione in anteprima del film “Una commedia pericolosa”, che uscirà nelle sale a fine agosto. Ai circa 1.100 presenti il comico romano ha regalato oltre 20 minuti di monologo, che ha toccato temi di ogni tipo: dall'Ucraina al Covid, passando per gli aumenti dei costi e citando anche Paolo Borsellino, con un lungo applauso della piazza. Brignano dialoga con il maresciallo dei carabinieri di Orvieto, seduto in prima fila, e chiede di fare silenzio a un gruppo di persone rimaste fuori dalle transenne. «Mi aspettavo di ricevere qualcosa visto che sono venuto - scherza con il direttore artistico del festival Paolo Genovese - magari 1.000 euro in beneficenza, li avrei devoluti a mia moglie. Oppure un piatto, una latta d'olio… quando vado nei paesi umbri torno sempre a casa con qualcosa». Prima della proiezione è salito anche Alessandro Pondi, regista del film che è stato proiettato in prima assoluta in vista della presentazione nelle arene dal 15 al 20 agosto e dell’uscita nei cinema dal 30 agosto.

Oggi la terza edizione entrerà nel vivo. Si parte con le proiezioni dei film in concorso, tutte previste nella centrale sala del Nido dell’Aquila. Sarà possibile vedere “Scordato” di Rocco Papaleo (14.30), “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano (16.45) e “Grazie ragazzi” di Riccardo Milani (19). Alle 21 ci si sposterà nella vicina Piazza del Popolo dove Elisabetta Ferracini e Max Locafaro condurranno la prima serata di gala. Primo ospite sarà Edoardo Leo, vincitore del Premio Gigi Proietti che verrà intervistato dalla giornalista Denise Negri. Poi la consegna del premio Miglior Serie TV a Francesco Scianna per l’opera “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino, con intervista a cura della giornalista Gloria Satta. A seguire l’attesa esibizione di Rocco Papaleo, quindi la proiezione in anteprima del primo episodio del documentario Disney “Raffa”. Previste un’intervista a Alessandro Saba (Director Original Production di The Walt Disney Company Italia) e a Daniele Luchetti, regista del documentario, a cura di Boris Sollazzo.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale umbriacinemafestival.it.