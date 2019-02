Emma Marrone: «Auguri mamma, vorrei dirti buon compleanno. Ti dedico tutto»

Emma Marrone malinconica nel giorno del compleanno della mamma. la cantante ha scritto una tenera lettera a sua madre e l'ha pubblicata in un post su Instagram, accompagnata da una foto di lei da bambina insieme, appunto, alla sua mamma. «Ciao mamma, oggi più che mai penso a te e a tutte le volte che mi hai raccontato di come ero da bambina, un gattino selvatico che sfuggiva dagli abbracci,che rifiutava i baci e le carezze,che tu riuscivi a darmi quelle poche volte che mi addormentavo.

«Oggi più che mai vorrei essere lì con te e farmi abbracciare così forte quasi da perdere il fiato,vorrei darti mille baci lunghissimi sul collo,dietro l’orecchio dove trovo l’essenza del tuo profumo,unico al mondo così come sei unica tu.

Vorrei dirti “buon compleanno Mamma” e comprarti un regalo, e guardarti mentre lo scarti e mi dici “non dovevi...” perché sei una donna che nella vita si è sempre guadagnata tutto e delle cose materiali non te n’è mai fregato niente.

È da quasi dieci anni che ti di dico “buon compleanno Mamma” al telefono,perché sono sempre in giro per la musica, ma per fortuna da quando finalmente mi hai permesso di comprarti un telefono “moderno” possiamo anche vederci e ti sei pure fatta Instagram per seguire tutto quello che faccio,tu che hai sempre “odiato” la “tecnologia”.

Anche quest’anno non ci sono mamma e mentre ti scrivo queste parole perché a voce non sono mai capace,mi scendono le lacrime mentre sono seduta su un divano che non è il mio,in una stanza d’albergo che non sa di casa e ho il tuo profumo nella testa.

Buon compleanno da qui mamma..

Sono a Milano e forse in questi giorni nevicherà,mi manchi da morire e ti amo.. ti amo tantissimo ..

Sei il regalo più bello del mondo.

Spero un giorno di diventare come te.

Buon compleanno Mamma.

Ti dedico tutto»



