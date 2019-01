Emma Marrone, haters scatenati: «Vergognati, uccidi animali». E lei pubblica un video

Emma Marrone sotto accusa dalla rete per aver indossato una pelliccia. La cantante ha trascorso vacanze sulla neve assieme a delle amiche e ha postato alcuni scatti che la vedono sulle montagne innevate e uno mentre indossa una pelliccia. Gli attacchi sono partiti immediatamente («vergognati, assassina di animali», uno dei tanti commenti ed Emma, stanca delle critiche, ha dovuto pubblicare un video sul social in cui ha spento le polemiche spiegando che la pelliccia è sintetica.

Emma nelle sue stories si è rivolta alle pesanti “esperte di moda”: “Per tutti quelli che si stanno indignando per la mia pelliccia, ripeto che è finta. È quella dell’anno scorso del video de L’Isola, in acrilico. Finta. Vorrei venire a casa vostra a vedere quanti di voi fanno la raccolta differenziata ogni giorno e quanti di voi si impegnano a rispettare la natura”.

Emma ha poi sottolineato che l’attacco non era al capo di abbigliamento: “La cosa più triste è che a voi fondamentalmente che la pelliccia sia vera o finta non interessa… Strumentalizzate questo solo per dare sfogo alla vostra cattiveria (…) Non mi sto giustificando, vi sto solo facendo notare che a volte siete ridicoli e spietati. Mi avete definito bestia e altro ancora… Complimenti!”.

