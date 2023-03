Elly Schlein da Cattelan: «Tifavo Milan, poi ho visto che era di Berlusconi». E suona Imagine al pianoforte

«Giocavo a calcio, ormai sono un pò anchilosata. Tifo la Nazionale soprattutto. Ammetto che non seguo il campionato da un bel pò, ho tifato da piccola il Milan, poi Juventus». Ha parlato anche di calcio e delle sue passioni, come quella per i videogiochi, la segretaria del Pd Elly Schlein ospite di 'Stasera c'è Cattelan su Rai2' che andrà in onda questa sera in seconda serata. «Come si fa a cambiare squadra?», le ha chiesto Alessandro Cattelan, e lei, «Quando ho capito di chi era», ha detto sorridendo riferendosi a Silvio Berlusconi senza però nominarlo. «Ora simpatizzo per il Bologna. Non riesco più a praticare molto il calcio. Facevo parte della nazionale parlamentari femminile. Lo facevamo anche per sensibilizzare sulle discriminazioni che le sportive professioniste ancora vivono nel mondo dello sport», ha aggiunto.

Elly Schlein suona Imagine

Elly Schlein ha concluso la sua intervista con una performance al pianoforte suonando Imagine, «la stessa canzone che ha chiuso oggi la manifestazione contro la mafia a Milano», mentre Alessandro Cattelan l'ha cantata.

«Chi imbratta chiede di ascoltare la scienza»

«Al di là del metodo scelto che posso non condividere, non dobbiamo fare l'errore di guardare troppo il dito e non la luna. Stanno solo chiedendo di ascoltare la scienza». Ha detto Elly Schlein parlando del blitz degli attivisti di Ultima Generazione a Palazzo Vecchio a Firenze. «La conversione ecologica va accompagnata. Bisogna metterci le risorse. Ci sono intorno a 400mila imprese che stanno innovando, l'economia circolare conviene. Non abbiamo alternative, è la responsabilità più grande che abbiamo verso le nuove generazioni - ha aggiunto -. La politica troppo a lungo ha ascoltato maggiormente la lobby delle fonti fossili, si può abbracciare la strada delle fonti rinnovabili».

«Pd, il clima è molto cambiato»

Dopo le primarie del Pd «il clima andando in giro è molto cambiato, e questo ci motiva e ci dà una responsabilità a cambiare le cose». Così ancora la segretaria Pd. Ad Alessandro Cattelan che le chiedeva che periodo stia vivendo, Schlein ha risposto: «È un periodo molto bello, intenso sicuramente: non ci siamo ancora fermati dalla notte delle primarie». Alla primarie «c'è stata una partecipazione straordinaria con oltre un milione di persone e non era scontato, venivano da un periodo molto difficile dopo alcune sconfitte pesanti e si è risvegliata una speranza», ha aggiunto la segretaria dem.