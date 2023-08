Elisabetta Gregoraci, Ferragosto in barca con il figlio Nathan Falco. Un hater: «Cento anni per Briatore». Lei replica così

Tra sole, mare e amore, le vacanze di Elisabetta Gregoraci stanno procedendo, letteralmente, a gonfie vele. E infatti la conduttrice di Battiti Live, in compagnia di suo figlio Nathan Falco, nato dall'amore (ormai giunto a termine) con Flavio Briatore, si sta godendo alcuni momenti di relax tra le acque cristalline delle Sardegna a bordo di una barca.

«Mare ,pasta e la mia persona preferita», ha scritto la showgirl a corredo del post Instagram.

Scatti che hanno dato voce agli hater di commentare il post social della showgirl.

Elisabetta Gregoraci incinta? Il patto (segreto) con Flavio Briatore dopo la separazione: «Nessuno può intromettersi tra di loro»



Elisabetta Gregoraci su Instagram

Sono passati oltre sei anni dal divorzio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Ma i due, soprattutto per il bene del figlio Nathan Falco, hanno saputo hanno saputo costruire un bellissimo rapporto. E Nathan Falco, indipendentemente dalle reciproche situazioni sentimentali, resta la loro priorità. Ciononostante, gli hater sono sempre pronti a criticare e infatti, a corredo dell'ultimo post Instagram della showgirl (in barca in Sardegna) hanno lasciato una serie di commenti sostenendo che Elisabetta Gregoraci e il figlio siano sulla barca solo grazie all'imprenditore.

«Viva Briatore», ha scritto un hater. E ancora: «Deve campare cento anni Briatore. Te ne vedi bene». La showgirl non ci ha pensato due volte a rispondere a tono: «Anche duecento è il papà di mio figlio. Fenomeno».