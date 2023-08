Stefano De Martino, il romantico video social e la voce di sottofondo: «Dimmi amore»: chi è la nuova fiamma?

«Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. E tu prendevi la mia mano. Mentre io aspettavo...» recita la canzone in sottofondo al video pubblicato da Stefano De Martino che ha tutta l'aria di essere una dedica. A chi? I fan sognano: a Belen Rodriguez. Un arco affacciato sul mare, all'imbrunire, e una barca dondolata dalle onde. ll video pubblicato su Instagram ha catturato l'attenzione, ma non solo. Se in tanti sperano che la dedica sia a Belen, ecco che spunta una voce femminile sotto il video che dice: «Dimmi amore». E sotto il post impazzano i commenti....«Chissa di chi è quella voce che dice amore» scrive un utente.

l sospetti

C'è chi è certo che durante le vacanze in Campania, Stefano stia trascorrendo giorni in pieno relax con la presunta nuova fiamma. «Ischia sicuro l'isola dell'amor».

Altri, invece, sostengono che questo nuovo amore gli faccia bene e la scelta di lasciare l'ex moglie sia giusta: «Hai proprio fatto bene a lasciare a quella .....ti vedo anche più tranquillo e felice». Sarà davvero così? Stefano a chi avrà dedicato quel video?

La nuova fiamma

L'ennesima separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stata una delle notizie più in vista di quest'estate. I diretti interessati non si sono espressi con troppe parole in merito alla vicenda, a parte qualche frecciatina social. Chi, invece, continua a lanciare scoop e rivelazioni è sicuramente Fabrizio Corona che, nelle scorse ore, ha rivelato chi sarebbe la nuova fiamma di Stefano De Martino. L'ex re dei paparazzi si è espresso sul proprio canale Telegram dove ha scritto: «Stefano De Martino ha già una nuova fiamma. Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer. Ecco il nuovo flirt. Lei si chiama Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso.