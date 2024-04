Elisabetta Canalis adotta il cane Charlie: «Abbandonato a 10 anni e chiuso in gabbia»

Elisabetta Canalis adora i cani, stavolta ne ha adottato uno nuovo. Lo ha comunicato attraverso il suo profilo Instagram con tanto di video. «Mi hai fregato anche tu come Nello e Megan! – si legge sul suo profilo – Vi presento Charlie, abbandonato a 10 anni come una scarpa vecchia al canile in cui i cani anziani non sono famosi per avere molte chance».

Il ripensamento

La showgirl non si è convinta subito ad adottarlo. «Ci ho pensato, ho fatto diverse inversioni a U e poi sono tornata indietro, qualcosa di Charlie mi aveva colpito, la sua voglia di vivere e la sua allegria nonostante fosse in quella gabbia chiuso da 10 giorni insieme a tante anime perse che non dovrebbero trovarsi li. Abbiamo deciso di aggiungere un posto a tavola e di fare di Charlie un nuovo membro della famiglia. Buona vita Charletto».

I commenti

Affettuosi e commoventi i commenti dei fan, tra i quali spicca il compagno Georgian Cimpeanu: “Lasciami un posticino”. E lei risponde: “Staremo un po’ più stretti ma ce la faremo”.