Elisa Isoardi tifosa allo stadio con il suo cane, il barboncino Zenith. La conduttrice televisiva a Genzano per sostenere l'Ostiamare

Genzano, non è passata inosservata allo stadio comunale "Bruno Abbatini" oggi pomeriggio la presenza sugli spalti di una tifosa famosa dell'Ostiamare. Elisa Isoardi, la splendida e simpatica ex modella di Cuneo, ora conduttrice televisiva, che è una super tifosa della squadra di calcio di serie D dell'Ostiamare e quando può assiste alle partite in casa e in trasferta, con alcune sue amiche che hanno i figli che giocano. Con lei anche il suo cagnolino, il barboncino Zenith.

A fine partita in molti hanno chiesto una foto ricordo con lei e lei si è concessa per le foto con i suoi fan in maniera gentile e simpatica come nel suo stile.

Purtroppo è andata via un po' delusa, in quanto la sua squadra del cuore, l'Ostiamare, ha perso sul campo negli ultimi minuti di gioco per 1 a 0 e su calcio di rigore, contro la squadra locale. Ma questo non gli ha fatto perdere il suo proverbiale sorriso. Ha ringraziato anche la polizia di Genzano che era in servizio al campo e che all'ingresso le ha controllato il Green pass.

Foto Luciano Sciurba