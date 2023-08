Elettra Lamborghini colpita da una bottiglia d'acqua al concerto ferma lo show: «Dove è quel cornuto?» Il video è virale

Elettra Lamborghini ha vissuto una brutta avventura ieri sera, 4 agosto, quando, durante il suo concerto dell'Elettraton tour a Sammichele di Bari, un fan le ha lanciato una bottiglia d'acqua addosso. Nel'ultimo periodo sembra essere diventata una "moda" (di cattivo gusto e assolutamente da censurare), quella di lanciare oggetti ai cantanti mentre si esibiscono, mettendoli spesso in pericolo. Uno dei primi casi è stato quello di Bebe Rexha, colpita da un telefono proprio sull'occhio. Una bravata che è costata alla cantante qualche punto di sutura.

Per questo motivo, quando qualcuno ha lanciato la bottiglietta sul palco, cercando di colpirla, Elettra Lamborghini ha risposto immediatamente, sostenuta dal suo pubblico che voleva cacciare il ragazzo che aveva messo in pericolo la cantante.

La reazione di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini, dopo essersi vista la bottiglia d'acqua lanciata dal pubblico molto vicino al viso, ha deciso di rispondere a tono. La cantante ha fermato il concerto e rivolgendosi al pubblico e al ragazzo in questione ha detto: «Dove è quel cornuto? Io te la sbatto in testa la bottiglietta d'acqua, vediamo se ti può far piacere, ok? Se hai le pal*e chiedi scusa, perché potevi farmi male. Hai bevuto? Non mi interessa, se hai bevuto non venire qua perché ad un'altra cantante (ndr. si riferisce a Baby K) è arrivata una cosa al seno e ha dovuto cancellare tutte le date del tour. Non mi interessa, è pericoloso e tu non lanci la bottiglia qua perché non voglio la tua acqua.

Fatelo uscire».

Il ragazzo è stato immediatamente allontanato dal concerto e la cantante ha continuato il suo show con una delle sue hit di successo, Caramello, e il pubblico l'ha amata.