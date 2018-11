Elena Santarelli, un anno dopo la verità sulla malattia del figlio: «Quando sarà tutto finito lo dirò»

Un anno dopo l'annuncio della malattia del figlio, Elena Santarelli fa un bilancio di questi mesi in un post commovente su Instagram e aggiorna i followers sulle condizioni del bambino: «Qualcuno diceva 'il tempo vola' ed è proprio così, un anno è praticamente trascorso fra alti e bassi, bassi e alti perché in fondo la vita è fatta di up and down, non credete che la felicità risieda nella linea dritta. Mio figlio? Quando tutto sarà finito, lo dirò».

Il figlio Giacomo è stato colpito da un tumore cerebrale e da allora sono iniziate le terapie in ospedale. «Ogni giorno - aggiunge - ricevo domande affettuose sul mio cucciolo, quello che posso dire è che le cure procedono come sempre carichi di positività e di energia e quando tutto finirà condividerò la mia gioia,la nostra gioia».

La showgirl si dice ottimista e invita i suoi fan a contribuire alla raccolta fondi per il Progetto Heal, un'iniziativa volta ad aiutare la ricerca sui tumori cerebrali in età pediatrica. E tutto in prossimità delle festività natalizie: «Fra un mese è Natale e se volete farvi un regalo seminate la gentilezza, cogliete il rispetto, coltivate la serenità. Rendete ogni giorno straordinario, riempiendo l'esistenza di chi ha più bisogno. I medici, gli infermieri, i ricercatori ed i piccoli supereroi con le loro famiglie te ne saranno eternamente grati. A Natale regala la tazza "mug " del progettoheal e aiuterai la ricerca sui tumori cerebrali in età pediatrica».



