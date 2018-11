Nadia Toffa confessa: «Sono innamorata, ma ogni sera esco con chi voglio»

Da sempre molto riservata sulla sua vita sentimentale, Nadia Toffa stavolta si sbilancia e su Instagram svela degli indizi molto interessanti sulla sua situazione sentimentale. L'inviata e conduttrice delle "Iene" ha scritto: «Mi sento single pur essendo innamorata, essere single è bello perché puoi scegliere tutte le sere con chi uscire… Amici o innamorato, per scegliersi ogni sera, come fosse la prima. Provo tanto amore, sono innamoratissima e mi piace essere libera di scegliere il mio uomo ogni giorno, pur avendo ovviamente alternative come tutti, lui compreso».

Nadia Toffa: «Grazie ai medici, rispondono ai miei sorrisi». Elena Santarelli: «You rock girl»



Nadia Toffa prosegue il post rivelando ulteriori dettagli sulla natura del suo rapporto di coppia: «Ogni giorno ho la certezza assoluta di essere stata scelta e voluta. Ognuno ha casa propria e ci si vede quando davvero si ha desiderio di stare assieme e condividere, non perché non si ha un’alternativa. Ed entrambi la pensiamo così. Single non vuol dire solitudine ma libertà di scelta. Voi cosa ne pensate della singlitudine e del mio rapporto di coppia? Vi abbraccio fortissimo e buona giornata ragazzi belli. Che questo lunedì sia un buon inizio settimana».

Ultimo aggiornamento: 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA