Edoardo e Sophie nuovi duca e duchessa di Edimburgo. Chi sono e perché il loro titolo nobiliare è così importante

Ci sarà una nuova duchessa di Edimburgo. Sophie, Contessa del Wessex, è stata elevata a «duchess» dopo che Re Carlo III ha conferito il prestigioso titolo di duca di Edimburgo, appartenuto al padre di Edoardo (il principe Filippo Mountbatten, ndr.) al fratello più giovane, il principe Edoardo. L'investitura è avvenuta il giorno del 59esimo compleanno del già conte di Wessex.

Chi è Edoardo, il nuovo duca di Edimburgo

Edoardo è nato a Buckingham Palace il 10 marzo 1964, quarto figlio di Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo. Venne battezzato il 2 maggio 1964 nella cappella privata del castello di Windsor. Dopo aver seguito un iter scolastico simile a quello dei fratelli, fatto di scuole esclusive in Gran Bretagna, passò un ano a studiare in Nuova Zelanda. Al suo ritorno si iscrisse al Jesus College di Cambridge come lettore di storia, ma la sua ammissione alla prestigiosa università sollevò qualche controversia. Però Edoardo si applicò serieamente e nel 1991 divenne master of arts a Cambridge, uno dei pochi membri della famiglia reale ad ottenere questo riconoscimento universitario.

Edoardo, il tredicesimo in linea di successione al trono della Gran Bretagna, eredita il ducato scozzese creato per il principe Filippo nel 1947, in occasione del suo matrimonio con la principessa Elisabetta. Infatti la regina, prima di salire al trono nel 1952, era la duchessa di Edimburgo.

Il titolo era stato promesso ad Edoardo nel 1999, il giorno del suo matrimonio, ed era scritto nel testamento del padre. Inoltre era l'unico dei principi a non aver ereditato un ducato. Ma come con Andrea, anche i rapporti tra Carlo e Edoardo non sono mai stati idilliaci. Secondo la biografa reale, i due non sono stati mai vicini, complice la differenza di età. Così, dopo la morte di Filippo, all'apertura del testamento, Carlo scompigliò le cose e decise di tenere per sé il ducato.

Chi è Sophie, la nuova Duchessa di Edimburgo

L'aumento dello status reale per Sophie, 58 anni, è un toccante tributo alla nuora della Regina Elisabetta, chiamata da lei, affettuosamente, «mamma». Sposata con il Principe Edoardo da 24 anni, Sophie è ben nota per la sua natura semplice ed era considerata dalla defunta Regina come la mano più sicura del «The Firm», il titolo informale per indicare la famiglia reale britannica e le istituzioni a essa associate, inclusi i cortigiani, il personale, i reali che curano gli affari della monarchia.

Il passaggio del titolo di Duchessa di Edimburgo a Sophie da parte della Regina Elisabetta II le conferisce un ruolo di primo piano, mentre Re Carlo inizia a «snellire» la monarchia.

Il titolo reale

Il precedente titolo di Sophie, Contessa di Wessex, significava che aveva lo stesso rango del marito, il Principe Edoardo, Conte di Wessex. Tuttavia, i loro nuovi titoli di duca e duchessa sono di rango più elevato e al di sotto solo del monarca. Le duchesse sono anche chiamate Sua Altezza Reale. Il titolo di Duca e Duchessa di Edimburgo è invece uno dei più alti della Famiglia Reale. La mossa rappresenta un legame toccante e duraturo tra la defunta Regina e la sua amatissima nuora, Sophie. La contessa era considerata il membro della famiglia «preferito» della defunta monarca e la sua più stretta confidente. In precedenza, gli esperti avevano osservato che il fatto che la contessa fosse sotto i riflettori è ciò che il principe Filippo «avrebbe voluto» e ha contribuito a «mantenere viva la sua memoria». In occasione di una cerimonia per la suocera presso Balmoral, la Contessa del Wessex è stata vista con le lacrime agli occhi mentre si inginocchiava per ammirare gli omaggi, mostrando la profondità del loro rapporto, che era progredito fino al punto in cui si diceva che la Regina la trattasse come una «seconda figlia».

So exciting for Edward and Sophie! He deserves this profound honor and it’s wonderful to see him continuing his father’s legacy. pic.twitter.com/0XrJ6cDlrv — Royal News Network (@RNN_RoyalNews) March 10, 2023

La Regina si è presa cura di Sophie nel 2005, dopo che sua madre, Mary Rhys-Jones, 77 anni, è morta di cancro allo stomaco nel 2005. Poiché la casa del Principe Edoardo e di Sophie, Bagshot Park, si trova a breve distanza da Windsor, il figlio più giovane della Regina e la sua famiglia sono venuti a trovarla regolarmente.