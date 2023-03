Re Carlo stravolge la vita nei palazzi reali: ecco le "nuove" case di William, Kate e Andrea

Carlo diventa il nuovo re d'Inghilterra e decide di stravolgere la vita a palazzo. O meglio nei palazzi reali che per anni sono stati residenze di principi e duchi. Il fratello Andrea e i figli Harry e William sono tutti coinvolti in questa girandola di magioni (chiamarle case è riduttivo) alla vigilia dell'incoronazione prevista il 6 maggio dove - ormai è notizia confermata - Harry e Meghan Markle sono stati invitati ma ancora non hanno detto se parteciperanno. Ecco chi cambierà residenza e dove andrà.