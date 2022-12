Il Natale dei reali inglesi: Re Carlo a Sandringham per la prima volta da monarca

Re Carlo parteciperà alla funzione religiosa del giorno di Natale a Sandringham per la prima volta come monarca. Il re e Camilla, la regina consorte, saranno raggiunti dal principe e dalla principessa del Galles nella tenuta reale di Norfolk. Dovrebbero salutare le folle che si radunano fuori dalla chiesa di Santa Maria Maddalena dopo la messa. Sarà la prima volta, dal 2019, che i membri della famiglia reale trascorrono il Natale a Sandringham House, su cui sventola lo stendardo reale che segna il ritorno ai tradizionali festeggiamenti reali. La principessa reale e la sua famiglia, il conte e la contessa di Wessex e i loro figli dovrebbero unirsi al re questo Natale. Anche il duca di York e la sua ex moglie, Sarah, duchessa di York, si trovano nella tenuta reale. Gli unici assenti degni di nota sono il Duca e la Duchessa di Sussex che hanno festeggiato l'ultima volta il Natale a Sandringham nel 2018. Sarà il primo anno in cui il re ospiterà il tradizionale raduno della famiglia reale nella tenuta di Norfolk dalla morte di sua madre. La regina Elisabetta II ha ospitato 32 Natali a Sandringham, ma è stata costretta a cancellare i suoi festeggiamenti annuali nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia di Covid.