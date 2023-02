Diletta Leotta, messaggio all'ex Scardina (mentre è in diretta su Dazn) dopo il malore in palestra: «Forza Dani»

«Forza Dani». Un messaggio secco, con sole due parole, scritto su Instagram durante la partita Juventus-Torino, e pubblicate su Instagram. Così Diletta Leotta ha voluto inviare il suo incoraggiamento a Daniele Scardina, suo ex compagno, operato alla testa dopo il malore che lo ha colpito in palestra durante un allenamento.

La loro storia, nata prima dell'arrivo della pandemia Covid e vissuta durante il lockdown, è finita nell'agosto del 2020. Tra le cause, secondo quanto fu riportato, forse un tradimento del puglie. Interrogata sulla sua relazione con Scardina infatti la conduttrice Dazn fece capire come la storia fosse alquanto complicata: «La storia tra me e Daniele – spiegò in un’intervista a “Gente” - è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto».

Il pensiero su Instagram

Il pensiero postato tra le storie sul suo profilo Instagram arriva mentre il pugile versa in gravi condizioni all'ospedale dopo un malore accusato in un allenamento di boxe avvenuto questo pomeriggio in una palestra nel Milanese. Scardina uno dei pugili professionisti italiani più noti, di recente passato nella categoria dei mediomassimi. È stato sottoposto a un intervento chirurgico alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano) e le sue condizioni sono sempre gravi ma stazionarie.

Il malore in palestra

Il malore di Scardina è avvenuto intorno alle 17 nella FitSquare di Buccinasco (Milano), una serie di palestre specializzate in arti da combattimento come pugilato, Kickboxing e Thai boxe. Secondo quanto riferito dai Carabinieri della Compagnia di Corsico, che fanno capo al Comando provinciale di Milano, Scardina ha interrotto anzitempo un allenamento perché si è sentito poco bene, e dopo poco, negli spogliatoi, ha avvertito un dolore all'orecchio e poi a una gamba ed è stramazzato al suolo perdendo i sensi. Al momento non è certo se sia stato colpito durante l'allenamento, che stava effettuando con uno sparring partner, ma in ogni caso tutti i testimoni avrebbero riferito che si trattava di un allenamento leggero. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto, in via Enrico Fermi 9, sono arrivati i medici del 118 che hanno subito valutato molto gravi le sue condizioni, intubandolo e trasportandolo d'urgenza, in codice rosso, alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano), che si trova nella stessa zona Sud dell'hinterland Milanese. Lì sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico. Scardina è nato e abita a Rozzano, dove è molto popolare e amato. In palestra si stava allenando per il prossimo match, dove doveva debuttare come mediomassimo, in programma venerdì 24 marzo all'Allianz Cloud di Milano.