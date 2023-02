Malore improvviso, muore Franco Stromei, titolare della Bussola

È morto nella notte tra domenica e lunedì, a causa di un malore improvviso, Franco Eustacchio Stromei, proprietario del stabilimento balneare La Bussola di Montesilvano, in provincia di Pescara. L’improvviso decesso è avvenuto nell’abitazione dell’imprenditore, dove ha tentato di soccorrerlo la moglie Gabriella. Il balneare, tra i più noti operatori del settore lungo la riviera pescarese, aveva 68 anni, era in pensione dall’azienda Tua dove aveva lavorato a lungo come autista di pullman, abbinando l’attività di dipendente a quella di contitolare del lido che gestiva dal 2001 insieme alla moglie e alla cognata Liberata Silvana Bucciarelli. Uno chalet molto frequentato non solo nelle ore giornaliere, ma anche la sera come ristorante e, soprattutto, dancing di balli caraibici.



Il presidente regionale della Sib-Balneatori Riccardo Padovano ricorda con stima il collega scomparso: «Nel 2001 fui io a consigliare a lui e i parenti appena tornati dal Venezuela, l’acquisto della Bussola. Tutti insieme hanno sempre amministrato bene quell’attività, lottando con la categoria quando si manifestò il problema dell’erosione, hanno inoltre investito per lavori di ammodernamento. Franco era intuitivo e lungimirante, sapeva essere sempre al passo con i tempi ed ha reso La Bussola uno stabilimento molto moderno. Ci eravamo incontrati due settimane fa in occasione di una riunione di balneari sul project financing per il miglioramento della riviera montesilvanese, anche in quell’occasione aveva dimostrato di avere idee innovative». Come tutti i suoi colleghi locali, Stromei si stava battendo in questi ultimi tempi per difendere le concessioni storiche dal rischio di liberalizzazione. A Pescara, nella casa della famiglia in viale Kennedy, in tanti ieri si sono stretti intorno alla moglie di Franco Eustachio Stromei, ai figli Valentina ed Eugenio, alla nipote Aurora, al genero Francesco, alla sorella Mariella. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa della Madonna delle Grazie a Tocco Casauria, paese di origine del balneare. «Un abbraccio forte alla famiglia da tutti i bussolotti» è il post che, su Facebook, apre la lunga serie di messaggi di cordoglio per la scomparsa di Stromei. A scrivere sono i tanti clienti della Bussola. «Buon viaggio amico mio», scrive uno dei tanti bagnanti. «Riposa in pace caro Franco - aggiunge un altro amico - sarai sempre nei nostri cuori»