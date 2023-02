Trovato morto dalla moglie in giardino mentre accudiva i cani: lo ha stroncato un infarto

È stato un arresto cardiaco ad uccidere Mauro Valerii, il 64enne trovato morto dalla moglie nel giardino davanti casa, in contrada Capo di Valle a Nereto. A stabilirlo, l'autopsia svolta ieri pomeriggio dall'anatomopatologo Giuseppe Sciarra. Le ferite trovate sul volto sarebbero compatibili con la caduta per l'improvviso malore. Dopo l'esame autoptico il pm Davide Rosati ha firmato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia per la sepoltura.



Il 64enne era uscito di casa, di notte Poi, per controllare il cane che abbaiava in giardino su sollecitazione della moglie, che poi si è riaddormentata e solo al risveglio si sarebbe accorta che al suo fianco non c'era il marito. E dopo averlo cercato in casa lo ha ritrovato in giardino a terra, senza vita. Subito sono scattate le indagini da parte dei carabinieri della locale stazione e della compagnia di Alba Adriatica. I militari sin da subito avevano iniziato a sentire i vicini e visionare le telecamere di videosorveglianza sia pubbliche che private nella zona. Valerii lascia la moglie Gabriella, i figli Andrea, militare in carriera, e Francesca. I funerali si terranno oggi alle 15.00 presso la chiesa del Suffragio a Nereto.