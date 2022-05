Dennis Waterman, morto a 74 anni la star di Minder e New Tricks

L'attore Dennis Waterman, noto per i suoi ruoli in programmi TV tra cui Minder, The Swee

ney e New Tricks, è morto all'età di 74 anni. In una dichiarazione della famiglia si legge: «Siamo profondamente rattristati nell'annunciare che il nostro amato Dennis è morto in ospedale in Spagna. La famiglia chiede gentilmente che la nostra privacy sia rispettata in questo momento molto difficile».

Nato a Londra e formatosi alla Corona Theatre School, Waterman ha iniziato la sua carriera lavorando nella Children's Film Foundation, dopodiché, all'età di 12 anni, è stato invitato a far parte della Royal Shakespeare Company di Stratford. Ha ottenuto un buon successo in William, l'adattamento della BBC di Just William. È diventato poi uno dei volti più noti della televisione britannica negli anni '70 quando ha interpretato il detective George Carter al fianco di John Thaw nel dramma poliziesco di ITV The Sweeney. Notevole la fama riscossa in Minder dal 1979 al 1989 come Terry McCann, la guardia del corpo e partner del commerciante di ruote di George Cole Arthur Daley.