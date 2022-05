Jerry Ver Dorn, morto l'avvocato Ross della soap "Sentieri"

L'attore statunitense Jerry Ver Dorn, noto per l'interpretazione dell'avvocato Ross Marler nella soap opera "Sentieri", è morto all'età di 72 anni, in seguito ad un tumore, nella sua casa di Sparta, nello stato del New Jersey.

Il ruolo in "Sentieri" per 26 anni

L'annuncio della scomparsa, avvenuta domenica 1° maggio, è stato dato dalla sua famiglia a "The Hollywood Reporter". Nel 1979 Ver Dorn stava recitando a Broadway quando fu notato dagli agenti del casting di “Sentieri”. Entrò nella soap della Cbs nel marzo 1979 come Marler e rimase nel ruolo per 26 anni, fino al 2005 guadagnandosi i Daytime Emmy Award nel 1995 e 1996 come miglior attore non protagonista e altre cinque nomination.

Nell'ottobre del 2005 era entrato a far parte del cast della soap “Una vita da vivere” della rete Abc vestendo i panni del patriarca Clint Buchanan che fino ad allora era stato il ruolo di Clint Ritchie. Ha recitato fino al 2013.

In un necrologio si invita a offrire donazioni in suo onore ad alcune associazioni di beneficienza, l’American Cancer Society, Autism Speaks e l’Actors Fund. “I colleghi di Jerry - si ricorda nel necrologio - gli amici e i suoi familiari hanno apprezzato il suo genio fuori dal comune, e la prontezza di spirito e la generosità che ha sempre dimostrato, che facevano sì che chiunque si trovasse ad avere a che fare con lui si sentisse benvenuto e apprezzato. Era un grande oratore, un attore di talento e un marito, padre, fratello e zio molto amato. Ma il ruolo che lui ha preferito tra tutti quelli che ha avuto nella sua vita è stato quello di “papà" per i suoi tre nipotini”.

I’m heartbroken to hear of Jerry VerDorn’s passing. I have so many wonderful things to say about this man, but I’ll try to keep it brief. I had the honor of playing his daughter on oltl. He was genuine from start to finish. A giving actor, a caring cowor… https://t.co/r79T8c8gtW pic.twitter.com/58pxzHeZr0 — Melissa Archer (@_MelissaArcher) May 2, 2022

Nato in Sud Dakota, Ver Dorn ha cominciato la sua carriera sul palcoscenico, con “Are You Now or Have You Ever Been?” di Eric Bentley e in “Man and Superman” di George Bernard Shaw.