Danny Masterson condannato a 30 anni di carcere per stupro: l'attore americano accusato da 3 donne

L'attore americano Danny Masterson, star della serie tv “That '70s show”, è stato condannato a 30 anni di carcere per stupro. A giugno, il tribunale di Los Angeles lo aveva ritenuto colpevole di due su tre capi di imputazione per stupro e il giudice ha emesso la sentenza.

Danny Masterson was sentenced to 30 years to life in prison for the rapes of two women in 2003 https://t.co/aYlRwRIlUN

