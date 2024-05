Studentessa affitta una camera a 800 euro al mese in un seminterrato, il tour è da brividi: «Muffa, ragni e temperature glaciali»

Il problema degli affitti da capogiro non è certamente una novità. Tanti studenti sono costretti a muoversi per poter ottenere il titolo di studio desiderato e il trasferimento in un'altra città, spesso a centinaia di chilometri di distanza da casa, mette a dura prova i giovani da diversi punti di vista.

Da una parte c'è la lontananza degli affetti, la necessità di costruirsi una nuova quotidianità con tutte le difficoltà del caso, a cui vanno affiancati i ritmi serrati dello studio. Dall'altra si fatica a trovare un posto che ci si può permettere senza dover pesare sui genitori o sui parenti, finendo per svegliarsi ogni mattina insieme a due, tre, quattro coinquilini in stanze che hanno visto tempi migliori.

Lo stesso è successo a Ness, una studentessa dell'Università di Durham all'ultimo anno che ha pubblicato un video del "tour" della sua camera nel seminterrato, una sistemazione che si è riuscita ad aggiudicare per oltre 800 euro al mese. Gli utenti sono sotto choc e molti ritengono sia in realtà illegale dare in affitto quella stanza a causa della finestra.

Il tour della camera in affitto

«Vivo in una casa per gli studenti e cerco di trarre il meglio che posso dalla stanza nel seminterrato che nessuno voleva e che mi costa 700 sterline (più di 800 euro ndr) di affitto ogni mese», scrive Ness nel video pubblicato sul suo account TikTok.

Si tratta dell'ennesimo esempio di un prezzo troppo alto rispetto all'offerta ma che è diventato la normalità quando gli studenti sono abbastanza disperati da accettarlo.

Nella breve clip, la ragazza scene le scale. Inizialmente sono di legno, poi diventano di pietra e l'umidità si fa visibile sugli scalini e sulle pareti. Poi, apre la porta che si trova davanti ed entra nella camera da letto: «Ragni, muffa, temperature baltiche e sbarre di ferro alla finestra piccolissima e piazzata al livello della strada», spiega Ness. Certamente non ciò che ci si aspetterebbe per quello che paga.

Gli utenti sono comprensibilmente turbati dal tour e fanno presente che le dimensioni della finestra non sono abbastanza da rendere possibile affittare la stanza legalmente. Qualcuno ironizza: «Immagina di portare qualcuno a casa e gli fai "si si, vai avanti li, striscia fino al seminterrato sprovvisto di uscite veloci e con le pareti di pietra, ti prometto che non ti rapirò"», «Oh no, l'entrata da prigione medievale...». Infine, c'è chi le fa i complimenti per aver reso la camera così carina nonostante i presupposti: «Sei riuscita davvero a valorizzarla, sembra molto accogliente!».