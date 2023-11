Coppia ruba 117.000 sterline ai genitori di lui e li lascia con 28 centesimi. «Spesi in vacanze e gioielli firmati»

Una coppia inglese ha sottratto circa 117 mila sterline dai risparmi degli anziani genitori di lui, lasciandoli con soli 28 penny sul conto. Gary e Diane Mansell - questi i nomi dei coniugi - portavano avanti uno stile di vita decisamente esclusivo, con vacanze ed acquisti da decine di migliaia di sterline, mentre i genitori di lui, Fred ed Enid Mansell, sono stati lasciati praticamente sul lastrico.

La truffa e le folli spese della coppia

I due coniugi sono riusciti ad ottenere il controllo degli affari finanziari di Fred ed Enid Mansell attraverso l'assegnazione di una procura.

Dopodiché hanno iniziato a saccheggiare i loro risparmi, arrivando anche a vendere la casa dei due pensionati per pagarsi una lussuosa ristrutturazione della cucina. E mentre servivano pasti pronti alla coppia di anziani, che vivevano una vita totalmente isolata nella dependance, i due coniugi senza scrupoli si godevano la bella vita con i loro soldi.

Come li hanno spesi

Tra le spese folli, una vacanza di 14 giorni da 7.900 sterline in Giamaica, un ampliamento della cucina da 25.000 sterline e un soggiorno da 4.000 sterline a Capo Verde. Inoltre, la signora Mansell - che è la seconda moglie di Gary - ha speso 9.000 sterline in operazioni dentali esteriche, acquistando inoltre tre costosissime borse Chanel e una Louboutin. Infine, l'esclusivo regalo del marito: un anello eternity con diamanti da 3.800 sterline. Sui social, i due si vantavano di essere in vacanza ai Caraibi, mentre la signora Mansell mostrava una nuova Land Rover Discovery con tanto di targa personalizzata.

La triste notizia

Pochi mesi fa, la madre di Gary Mansell, Enid, è morta, mentre suo marito era sprofondato in una profonda depressione, sentendo di non voler più vivere a causa del modo in cui il loro unico figlio li aveva traditi.

Nella giornata di ieri, 8 novembre, il giudice David Swinnerton ha condannato i due coniugi a 6 anni di carcere, accusandoli della "più spregevole dimostrazione di avidità, vanità ed egoismo in modo da poter vivere uno stile di vita ben al di sopra dei propri mezzi".