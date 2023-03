Concita De Gregorio e il cancro, i telespettatori dopo la confessione a Belve: «Grazie. Solo chi ha provato la malattia può capire»

Fin da quando in rete sono uscite le prime anticipazioni delle interviste degli ospiti di Belve, andate in onda ieri su Rai2 si era capito che la più toccante sarebbe stata quella a Concita De Gregorio. E così è stato. Ha parlato per la prima volta della sua malattia in tv, la giornalista volto di La7. Ha parlato di dolore e paura ma anche di fiducia e speranza per il futuro. Ha avuto un tumore, e non lo aveva mai detto pubblicamente. E per questo silenzio si è sentita anche dire che si era fatta lo stesso taglio di capelli di Giorgia Meloni, un long bob biondo che un giornalista aveva preso come un vezzo e invece quel taglio nascondeva il dramma personale della De Gregorio. Quell'acconciatura che le incorncia il volto da un anno per lei è in realtà una parrucca, che la giornalista porta a causa della terapia che fa ogni giorno. «Sono stata sul punto di chiamare il direttore, perché io avrei preferito avere i miei capelli, ma adesso porto una parrucca», ha raccontato la scrittrice ospite di Francesca Fagnani.

«Ho avuto un anno impegnativo - ha continuato a raccontare la giornalista - ho avuto un cancro, mi sono operata ad agosto. Ora faccio terapia tutti i giorni, ne parlo al passato, perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. Diciamo però che siamo sulla buona strada». Ha voluto "giustificare" anche il motivo di quel silenzio. «Volevo evitare che tutti si rivolgessero a me con aria dolente, chiedendomi “come stai?”, perché quello è solo un pezzo della tua vita, non è tutta la tua vita». Un'intervista diretta, forte, toccante e sincera in perfetto stile De Concita quella rilasciata a Belve, che è arrivata diretta al cuore dei telespettatori.

La reazione dei telespettatori

Ha voluto condividere sui social una sola foto Concita De Gregorio dell'intervista di ieri: un abbraccio tra lei e la conduttrice del programma, un abbraccio che dice tutto. Ora sull'account Instagram della giornalista i follower si uniscono in una sola parola: «Grazie». «Grazie per averne parlato. Per tante donne che vivono lo stesso dramma può essere di enorme aiuto. Parola di una paziente oncologica». Sono molte le donne che si sono ritrovate in quelle parole. «Mi sento orgogliosa di essere donna, rappresentata da una persona come lei». E c'è anche chi quella lotta contro la malattia la sta ancora affrontando. «Concita se prima la stimavo adesso l'adoro. Ho 45 anni 3 tumori.. Zero parrucca perché mio figlio mi voleva con le fasce perché gli ricordavo "i pirati "... Ma solo una donna del tuo calibro ne parla cosi..». Il momento più difficile per Concita De Gregorio è stato doverlo dire al figlio piccolo che vive in Australia. E anche per questo la abbracciano calorosamente i fan. «Cara Concita la sua voce così calda che narra un così profondo dolore nel spiegare ai figli la malattia e nel tenerla nascosta fino a quando si sta meglio per non essere compatiti , può essere capito solo da chi ha provato la malattia con le sue infiltrazioni nell’animo e non solo nel corpo». Per una volta tutti, haters e fan sono d'accordo: «È stata un'intervista bellissima» e molti la ritengono anche «la più bella fatta a Belve»