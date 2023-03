Concita De Gregorio, età, marito, figli, altezza, malattia: chi è la giornalista ospite stasera a Belve

Giornalista, scrittrice, conduttrice radiotelevisva e opinionista. Tutto questo è Concita De Gregorio, uno degli ospiti di questa sera a "Belve", la trasmissione condotta da Francesca Fagnani in onda alle 21.25 su Rai 2.

Il volto storico di La7 ha parlato per la prima volta della malattia che l'ha colpita nell'ultimo anno, il cancro: «Mi sono operata ad agosto. Ora faccio terapia tutti i giorni e ora ne parlo al passato perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. Diciamo però che siamo sulla buona strada».

Concita De Gregorio di alti e bassi ne ha avuti tanti, durante la sua vita professionale (e non). Ecco quindi chi è l'ospite che questa sera si racconterà nel salotto di Fagnani su Rai 2.

Biografia e carriera giornalistica

Concita De Gregorio è nata a Pisa, il 19 novembre 1963, da una madre catalana, Maria Concha, e da un padre toscano di origine siciliana, Paolo De Gregorio, ex magistrato scomparso nel 2008. Oggi ha 59 anni ed la sua altezza è di circa 170 centimetri. Cresce dapprima a Livorno, dove si diploma al Liceo classico Niccolini Guerrazzi. Poi ritorna nella sua città natale, dove invece consegue la laurea in Scienze Politiche all'Università di Pisa.

Comincia la sua carriera giornalistica in Toscana, lavorando per diverse testate locali. Dopo otto anni nella redazione de Il Tirreno, nel 1998 passa a La Repubblica, dove scrive di cronaca e politica interna. Nel 2001 pubblica il saggio "Non lavate questo sangue, diario dei fatti del G8 di Genova", e un racconto per la rivista letteraria di Adelphi. Nel 2006 pubblica anche "Una madre lo sa: Tutte le ombre dell'amore perfetto", per l'editore Einaudi, tra i finalisti l'anno successivo del Premio Bancarella.

Nel 2008 De Gregorio viene nominata direttrice de L’Unità e ricopre questo incarico per tre anni per poi tornare a La Repubblica, stavolta la rubrica "Invece Concita", nella quale la giornalista pubblica pezzi d’opinione ma anche lettere inviate dal pubblico.

Nel 2013 fa invece il suo esordio in televisione, conducendo il programma di approfondimento culturale di Rai 3 "Pane quotidiano". Ricopre questo incarico fino al 2016.

A causa del crac finanziario dell'Unità nel 2014, e in base a una legge ancora in vigore dal 1948, i debiti del giornale ricadono su di lei, che si vede costretta a pagare da sola un milione di risarcimenti (la maggior parte debiti non direttamente suoi) per articoli giudicati diffamatori, pubblicati dal quotidiano quando ne era la direttrice.

Nello stesso anno la scrittrice ha girato con E. Calabria il docufilm "Lievito Madre", in cui sono raccolte interviste a donne, celebri e non, del Novecento.

Nel 2018 De Gregorio debutta anche in radio, affiancando la scrittrice Daniela Amenta nella presentazione di Cactus – Basta poca acqua, talk show di Radio Capital che dal 2020 è diventato un podcast. Dal 2021 affianca invece il collega Davide Parenzo su La7 nel talk show di attualità e politica "In onda".

Di recente, la giornalista ha intrapreso una nuova avventura professionale : il 9 marzo 2023 è stata infatti annunciata la nascita della versione europea di "The Hollywood Reporter" - primo giornale americano a trattare esclusivamente argomenti legati all'industria cinematografica - sotto la sua direzione. Avrà sede a Roma e, a partire dal prossimo mese di aprile, sarà presente sia su carta, con una rivista che uscirà in edicola, che sul web, con un sito di contenuti multimediale.

Vita privata: marito e figli

Concita De Gregorio è sposata con il collega Alessandro Cecioni, 67anni, cronista di lunga data specializzato in inchieste. Non si sa molto della loro vita privata, che la coppia conduce con grande riservatezza.

I due hanno quattro figli: i tre maschi Lorenzo, Pietro e Bernardo, a cui si aggiunge una figlia adottiva, la più piccola del quartetto, di cui non sa il nome. «Sono un laboratorio vivente della conciliazione di tempi di vita e di lavoro perché faccio un lavoro quotidiano molto impegnativo in cui non esistono, come tutti voi sapete, né ferie, né feste, né giorni di riposo comandati», ha dichiarato la giornalista in un'intervista del 2007.

Concita De Gregorio e il cancro: «Hanno detto che ho i capelli come Giorgia Meloni, ma porto una parrucca»

Concita De Gregorio a Belve ha rivelato di aver avuto un tumore maligno, con cui sta facendo ancora i conti. «Lo dico per la prima volta qui - ha spiegato a Fagnani - È stato un anno impegnativo, mi sono operata ad agosto per un cancro e sono in cura. Ora indosso una parrucca».

Un problema di salute vissuto in silenzio dalla giornalista: «Volevo evitare che tutti si rivolgessero a me con aria dolente chiedendomi come stai. Perché quello è solo un pezzo della tua vita, ma non è tutta la tua vita», ha detto la neodirettrice di The Hollywood Reporter Roma.

«Cosa ha pensato quando hanno scritto su un giornale che si è fatta lo stesso taglio di capelli di Giorgia Meloni?», le ha chiesto a sua volta la conduttrice della trasmissione. E De Gregorio ha risposto: «Sono stata sul punto di chiamare il direttore, io preferirei avere i miei capelli».

Un periodo per nulla facile, quindi, per il volto di La7: «Il momento più brutto è stato capire come dirlo al più piccolo dei miei figli che vive in Australia. Io volevo farlo di persona, ma a quel tempo facevo una terapia molto fitta. Ho convinto i medici che mi avrebbe fatto meglio vedere mio figlio che fare la terapia senza vederlo».