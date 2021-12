Chris Noth accusato di aggressione sessuale, nei guai “Mr. Big” di Sex and the City

Accusato di aggressione sessuale da due donne l'interprete di 'Mr. Big' di Sex and the City. Chris Noth è stato denunciato da una trentunenne e una quarantenne con queste accuse. A diffondere per primo la notizia oggi la testata giornalistica californiana Hollywood Reporter.

Le denunce

Zoe e Lily, entrambi nomi di fantasia, hanno contattato in momenti diversi, a mesi di distanza l'una dall'altra, la rivista americana affermando che l'uscita del nuovo sequel della serie avrebbe riportato a galla ricordi dolorosi. Gli episodi a cui si riferiscono risalirebbero al 2004 quando l'attore si trovava a Los Angeles e al 2015 a New York.

La risposta di Noth

Non si è fatta attendere a stretto giro la risposta dell'attore americano che ha categoricamente smentito le accuse di aggressione. Noth, contattato dall'Hollywood Reporter, ha ammesso di aver conosciuto le due donne «anni, forse decenni fa», ma ha negato categoricamente di averle aggredite: «No significa no. Questa è una linea che non ho mai attraversato. Gli incontri sono stati consensuali. Non posso sapere per certo perché queste accuse escono adesso, ma una cosa è certa: non ho aggredito queste donne».

Sia Zoe che Lily hanno raccontato della frequentazione con l'attore, «essere baciata da Mr. Big era qualcosa che avrei potuto raccontare agli amici», ha detto una di loro, ma accusano anche l'attore di averle costrette a rapporti non consensuali. Stando a quanto raccontato dalle due donne, l'interprete di 'Mr. Big' avrebbe strappato loro i vestiti di dosso e le avrebbe stuprate.

Il reboot di Sex and the City

Le accuse di violenza seguono il flop del primo episodio del nuovo "Sex and the City". Gli spettatori sono infatti rimasti molto delusi dalla morte del suo personaggio. Inoltre, l'infarto di Noth dopo aver fatto spinning sulla Peloton ha fatto crollare in borsa il titolo del colosso del fitness. Anche se, a breve giro di posta, Peloton aveva replicato con uno spot in cui l'attore chiede di tornare in sella «perché »la vita è troppo breve per non farlo«. Lo spot, narrato da Ryan Reynolds, spiega come lo spinning fa bene alla circolazione e riduce i rischi di malattie cardiovascolari.