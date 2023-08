Chiara Gamberale, il viaggio incubo per la Grecia: «Sorteggiata per l'overbooking, non mi hanno fatta partire»

«Stamattina dovevo partire per la Grecia per l’unica settimana dell’anno in cui lascio Vita con i nonni e con il suo papà per impostare il mio nuovo romanzo. Ma Volotea ha sorteggiato due persone che non potranno partire, perché hanno accettato più prenotazioni delle loro disponibilità effettive». Comincia così il post-sfogo di Chiara Gamberale, scrittrice e giornalista romana che nelle scorse ore avrebbe dovuto prendere un aereo per la Grecia da Venezia. Quel viaggio però si è trasformato in un incubo. All’aeroporto Marco Polo, la compagnia aerea Volotea ha comunicato a lei e ad un'altra donna che erano state sorteggiate poiché le prenotazioni erano più dei posti disponibili. Un caso - ormai noto - di overbooking. Ma Gamberale ha deciso di denunciare l'accaduto sui social, scatenando migliaia di commenti di persone che si sono trovate nella sua stessa situazione.

Gamberale: «Volotea non ci ha fatto partire, siete delle bestie»



«Volotea ha sorteggiato due persone che non potranno partire, perché hanno accettato più prenotazioni delle loro disponibilità effettive - ha scritto sui social - .

L’altra persona è la mamma di un bambino di un anno che l’aspettava ad Atene con l’ex marito che subito dopo il suo arrivo ha una coincidenza per New York e che è in lacrime, smarrita e fuori di sé. Il personale dell’aeroporto Marco Polo di Venezia responsabile di Volotea riesce solo ad ammonirla che se continua a piangere sarà “fatta uscire dalla struttura” e nessuno le viene praticamente in aiuto. Siete delle bestie».