Chiara Gamberale, chi è la scrittrice romana: vita privata, romanzi, tv e radio, e ora un podcast

Chiara Gamberale, chi è la scrittrice romana che ha postato sui social il viaggio incubo per la Grecia

Ma chi è Chiara Gamberale? La scrittrice romana ha 46 anni, è nata il 27 aprile 1977. Inizia a lavorare giovanissima come speaker radiofonica, ha collaborato con «Il Giornale» e nel 1996 ha vinto il Premio di giovane critica Grinzane Cavour.

Ha esordito a 24 anni con il romanzo Una vita sottile. È una narratrice molto prolifica, ha all'attivo sedici volumi.

Ha scritto, fra gli altri, La zona cieca (2008, Premio Campiello Giuria dei Letterati), Le luci nelle case degli altri (2010), Per dieci minuti (2013), Avrò cura di te, a quattro mani con Massimo Gramellini (2014), Adesso (2016) e Qualcosa (2017).

I suoi romanzi sono tradotti in quattordici paesi e sono stati a lungo in vetta alle classifiche in Spagna e America latina. Nel 2021 le viene assegnato il Premio Fonteverde «come riconoscimento per il suo valore personale, la cui vita e storia racconta di traguardi raggiunti attraverso dedizione, determinazione, forza di volontà, amore per sé stessi e per gli altri».

La radio, la tv e il podcast

È autrice e conduttrice di programmi radiofonici e televisivi come Io, Chiara e l’Oscuro (Rai Radio2) e Quarto piano scala a destra (Rai Tre). È autrice di un podcast, "Gli slegati", arrivato alla seconda stagione. Ha condotto anche il contenitore culturale Duende per l'emittente televisiva lombarda Seimilano. Ha diretto a Roma il laboratorio di scrittura creativa "Il calamaio".

Chiara Gamberale, vita privata

È figlia di un noto manager pubblico e privato, Vito Gamberale. Chiara si è laureata al DAMS di Bologna e ha una figlia di 6 anni, di nome Vita avuta con Gianluca Foglia, direttore editoriale di Feltrinelli. È stata sposata con un collega, lo scrittore Emanuele Trevi, da cui si è separata nel 2011.