Chiara Gamberale, chi è la scrittrice romana

Chiara Gamberale, la scrittrice romana è nata il 27 aprile 1977 ed è autrice di 16 volumi, trasmissioni per radio e tv e conduce un podcast che si intitola "Gli Slegati".

Chiara Gamberale, il viaggio incubo per la Grecia: «Sorteggiata per l'overbooking, non mi hanno fatta partire»

Si è sfogata sui social contro una compagnia aerea perchè non è riuscita a partire: «Siete delle bestie. Come me una donna che doveva raggiungere il figlio di un anno ad Atene».