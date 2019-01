Chiara Ferragni, fan spende 5.700 euro per un caffè con lei

Dopo la bottiglia d'acqua a sei euro e il corso di make up da 650 euro, si è capito che quando si parla di Chiara Ferragni si parla di cifre non proprio low cost. L'ultima in data di arrivo è quella di 5.700 euro spesi da un fan per poter prendere solo un caffè con la regina degli influencer e moglie di Fedez.

Chiara Ferragni, la sua vita diventa un docufilm: dalle nozze ai party vip, ecco cosa vedremo

L'iniziativa è stata creata dal sito Charity Stars e il ricavato, come deciso dalla Ferragni stessa, sarà devoluto a White Mathilda, un’associazione di promozione sociale che gestisce diversi sportelli antiviolenza e che collabora con le istituzioni e gli enti locali nel tentativo di vincere la battaglia contro le violenze di genere e aiutare le donne vittime di maltrattamenti, discriminazioni e bullismo.



Ma chi è il fortunato vincitore? Il suo nickname è Poulsenjr e di lui per ora sappiamo che incontrerà Chiara a Milano durante la fashion week fare una chiacchierata con lei suelle ultime tendenze di stile e sui «piccoli segreti e accorgimenti da seguire per essere sempre super trendy». Per l'incontro erano arrivate oltre 100 offerte.