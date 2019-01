Chiara Ferragni, la sua vita diventa un docufilm: dalle nozze ai party vip, ecco cosa vedremo

Dopo aver lanciato “Beauty Bites”, una masterclass di bellezza andata sold out in poche ore, il 2019 è l'anno giusto per tirare le somme. Chiara Ferragni, allo scoccare dei dieci anni di 'carriera' di “The Blonde Salad”, il sito internet che l’ha fatta conoscere a livello mondiale, ha annunciato di voler festeggiare l'anniversario realizzando un documentario su se stessa.

La pellicola, che avrà come canale di diffusione prima il cinema e poi i principali media, uscirà il prossimo autunno e racconta la rivoluzione digitale dal punto di vista della Ferragni, dando rilievo alla sua storia ancora (incredibilmente) non apparsa su instagram. Le riprese sono iniziate a settembre scorso, durante le nozze dei Ferragnez in Sicilia, le telecamere hanno seguito gli sposi nel circuito internazionale delle settimane della moda e dei party più esclusivi, dentro la nuova casa milanese e in quella di Cremona, città natale di Chiara.



Il film è realizzato dalla regista italiana Elisa Amoruso, classe 1981, che ne ha curato anche la sceneggiatura e che ha esordito alla regia nel 2013 con il documentario "Fuoristrada", mentre la produzione è affidata alla Memo Films, società fondata e rappresentata da Melzi d’Eril che ha co-prodotto il remake di "Suspiria" di Guadagnino.

