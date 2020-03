Chiara Ferragni Oreo edizione limitata, scoppia la polemica: ecco quanto costano

Chiara Ferragni firma anche gli Oreo, i famosi biscotti ripieni. Un'edizione limitata di cui non poteva non andare orgoglioso Fedez, che sui social ha provato a rispondere alle polemiche scoppiate sul web. A lanciare la collezione è stata la stessa imprenditrice digitale su Instagram durante il weekend in montagna insieme a tutta la famiglia. Ci sono anche lo spot televisivo e un contest per gli amanti del prodotto e della regina delle influencer.

I biscotti sono confezionati in uno speciale pacchetto bianco, rosa e azzurro. Sulla busta compaiono il nome Chiara Ferragni e il famoso logo con l'occhio, simbolo dell'impero dell’imprenditrice di Cremona. Come annuncia lei stessa nel post di lancio, i dolcetti si possono trovare sugli scaffali dei supermercati per tutta la prima settimana di marzo al prezzo di una normale confezione. Una precisazione doverosa dopo lo scandalo sollevato dalla messa in commercio della sua acqua a otto euro.

Agli Oreo è poi legato un concorso che darà la possibilità di vincere pezzi della capsule collection. Per partecipare basterà comprare due confezioni di qualsiasi Oreo e inserire la prova dell'acquisto sul sito dedicato. «Quando un'icona del gusto incontra un'icona fashion, nasce un'esclusiva capsule collection, che mixa tutto il divertimento di Oreo con lo stile unico di Chiara Ferragni», si legge nel portale coinvolto.

A chi sui social ha puntato il dito contro il capitalismo, ha risposto Fedez. «Combattere la Ferry per contrastare il capitalismo è come bruciare un parrucchino per combattere la calvizie».



