Chiara Ferragni e Fedez, vacanze separate: lei in Sicilia con gli amici, lui in Sardegna con i figli (e una ragazza misteriosa). La mossa social dell'influencer

Ferragnez in crisi? Per Chiara Ferragni e Fedez (per ora) le vacanze sono separate: lei in Sicilia con le amiche influencer, lui in Sardegna con il (nuovo) amico Davide Marra e i figli. E il gossip esplode. Dal dopo Sanremo sulla coppia aleggia una nube nera di voci che li raccontano distanti, nonostante loro dicano il contrario. I follower si dividono tra chi li vede al capolinea e chi invece è sicuro che siano più uniti che mai. Ma in questi giorni quel che è certo è che i due siano in due luoghi diversi. A dividerli probabilmente solo il lavoro: Chiara è andata in catamarano alle Eolie, in compagnia degli amici, dopo aver partecipato a Milano alla première del film Barbie.

Chiara Ferragni e Fedez in crisi? Vacane separate e gossip scatenato

Fedez invece è in Sardegna nella maxi villa di famiglia, con il suo amico Davide Marra che ha preso il posto di Luis Sal a Muschio Selaggio. Nelle ultime storie che ha pubblicato su Instagram, il rapper di Milano ha mostrato alcuni momenti divertenti con i figli, Leone, 5 anni, e Vittoria, 2 anni. Oltre ai figli e probabilmente anche la tata che ogni tanto viene avvistata nelle storie dei Ferragnez, c'è anche il suo nuovo amico e compagno di "Muschio Selvaggio", insieme alla sua fidanzata e modella di OnlyFans Alex Mucci (34 anni).

La ragazza del mistero con il rapper

Con loro c'era anche una ragazza di cui non si conosce l'identità, ma si è notato solo lo smalto azzurro sulle unghie in gel acrilico e la sua voce. Chi è questa misteriosa ragazza? Il fandom della coppia è sicuro che non ci sia nulla di cui preoccuparsi, l'amore tra Fedez e Chiara Ferragni ha superato ostacoli ben più difficili, ma la curiosità è tanta.

La mossa social di Chiara

E ora a smentire le voci di crisi tra i “Ferragnez”, la storia di Chiara nella quale mostra la foto dei bimbi con il marito e un cuore. E il popolo ora aspetta solo di vedere la famiglia unita per tornare a fare sonni tranquilli.