Matilda Ferragni, morta a 13 anni la cagnolina di Chiara: era stata a lungo malata

Lutto in casa Ferragnez, è morta Matilda Ferragni, la cagnolina di Chiara Ferragni. Anche lei era una star dei social, grazie al profilo aperto apposta per lei dalla padrona su Instagram, dove aveva raggiunto ben 389mila fan. La bulldog francese aveva 13 anni ed è stata salutata con affetto da una commossa Chiara, che sui social le ha dedicato un post per salutarla: «In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica, pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno...», ha scritto l'influencer.