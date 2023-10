"Effetto Fedez" sulle donazioni di sangue: a Milano in centinaia in coda. L'Avis: «Dieci volte più del normale»

Dopo l'appello sull'importanza di donare il sangue, lanciato da Fedez subito dopo le sue dimissioni dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano - dove era ricoverato per le emorragie causate da alcune ulcere - si è registrata una vera e propria impennata delle persone che hanno scelto di recarsi nei presidi dell'Avis per donare.

Centinaia di persone hanno risposto all'appello

L'Avis Lombardia ha riferito che domenica 8 ottobre centinaia di persone si sono presentate fuori dalla sede dell'Avis di Milano: «Praticamente dieci volte tanto una normale domenica», ha spiegato il presidente di Avis Lombardia Oscar Bianchi.

L'età media delle persone che si sono messe in fila per donare, comrpesa «tra i 18 e i 35 anni», secondo quanto riferisce Bianchi, sembra un'ulteriore dimostrazione di quanto sia stata proprio l'influenza del cantante a generare una risposta così partecipata. «Non ho numeri precisi - spiega ancora il presidente di Avis Lombardia - ma posso dire che ci sono stati aumenti nei numeri in tutta la Lombardia e anche in altre parti d'Italia».

Fedez ha ringraziato su Instagram le persone che hanno accolto il suo appello: «Sono molto felice, si è generato un effetto a catena che non mi aspettavo, grazie a tutti».

All'uscita dall'ospedale Fatebenefratelli, Fedez aveva dichiarato: «Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui». Un messaggio poi rilanciato su Instagram, al quale molti non sono rimasti indifferenti.

Su Facebook,iIl direttore di AvisComunale di Milano Sergio Casartelli ha ringraziato il rapper, augurandosi che sul tema si apra una sensibilità duratura: «In poche ore almeno un centinaio di persone hanno contattato la nostra associazione, tramite i nostri canali, per avere informazioni su come diventare aspirante donatore di sangue.