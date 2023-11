Chiara Ferragni “come” Sharon Stone per Halloween, il video dell'accavallamento delle gambe (senza slip) virale sui social: «Ora hai fatto vedere tutto»

Dopo la famiglia di Mario Bros e l’iconica Britney Spears, Chiara Ferragni torna a far palrare di se per i suoi costumi di Hallowwen. L'imprenditrice digitale diventa Sharon Stone (o almeno ci prova) su Instagram per Halloween. «Dovevo ricreare questo momento iconico», con queste parole l'influencer digitale pubblica sui social un video in cui si mostra come nell'iconica scena di Basic Instinct. Tubino bianco, capelli legati, decolte bianche e poi... l'accavallamento (che è rimasto nell'immaginario di milioni di persone) delle gambe. Social in fiamme. E non mancano le polemiche.

Chiara Ferragni hot su Instagram per Halloween

«Sharon apriva leggermente di pià le gambe» e ancora «Ora ha fatto vedere tutto», «Chiara ma sei una madre». E c'è chi le consiglia di aprire una pagina su Only Fans.

Ma non manca chi ha apprezzato e la ringrazia delle immagini mostrate, e addirittura chi dice che è meglio di Sharon Stone.

