Fedez a Che tempo che fa, la malattia, la paura di balbettare e la salute mentale: il rapper acclamato sui social

Lunedì 30 Ottobre 2023, 09:55

Fedez è stato ospite a Che tempo che fa, la celebre trasmissione di Fabio Fazio che da quest’anno va in onda sulle reti Discovery, sul NOVE. Il celebre rapper e marito di Chiara Ferragni, tornato in tv in una veste diversa da quella di giudice di X Factor, ha parlato molto di sé, della sua vita e del suo rapporto con il benessere mentale. Per queste ragioni, prima dell’intervista, aveva confessato di essere molto agitato, tanto da aver condiviso con i suoi fan alcune sue paure. E, in particolare, il timore di poter fare una cosa durante l’intervista con Fazio. Il momento andato in onda, però, è stato veramente altissimo, tanto che in molti si sono complimentati con lui per come ha gestito il panico pre-intervista. Ma cosa aveva paura di fare il buon Federico?

Photo Credits: Kikapress, Shutterstok



