Auto contro un muro, muore a 44 anni il videomaker Dafni Scotese

Ha perso il controllo della propria auto finendo per schiantarsi contro un muro. La comunità di Minturno è stata scossa dal tragico incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri in Via Antonio Sebastiani, in località Genzano, a pochi metri dal Conad, nel quale ha perso la vita Dafni Scotese, videomaker di Scauri. L'uomo, che avrebbe compiuto 45 anni il prossimo novembre, si stava dirigendo verso Minturno ma, forse a causa di un malore, ha perso il controllo della propria utilitaria, una Volkwagen Polo, in prossimità della pericolosa curva a gomito che si trova in quella zona. In quel momento non stava transitando nessun altro mezzo, che avrebbe potuto entrare in collisione con la Polo del 44enne. Ad accorgersi dell'accaduto alcuni clienti e dipendenti del Conad attirati dal violento urto, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco di Castelforte, che hanno estratto il corpo di Dafni Scotese ormai senza vita dalle lamiere del veicolo al fine di permettere l'intervento del personale sanitario del 118, giunto tempestivamente con l'ambulanza. Nonostante gli sforzi instancabili dell'equipe medica nell'effettuare manovre di rianimazione, purtroppo per il 44enne non c'è stato nulla da fare: era morto sul colpo. Gli agenti della polizia locale di Minturno, supportati dai carabinieri della stazione, si sono occupati dei rilievi al fine di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro stradale. Il sostituito procuratore di turno di Cassino non ha ritenuto di disporre l'esame autoptico sulla salma, che è stata quindi affidata ai familiari. Il tratto della strada che collega Minturno a Scauri, tra Genzano e Via degli Eroi, è stato chiuso al traffico, isolando anche il Conad, per oltre tre ore. I veicoli sono stati fatti transitare su Via Pizzo Balordo da una parte e dall'altra fatti girare per la frazione di Tremensuoli. La notizia della scomparsa di Dafni Scotese si è subito sparsa tra la comunità locale, dove era molto conosciuto e stimato. Tra i primi messaggi di cordoglio quelli del sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli: «Ciao Dafni, ti accolgano gli Angeli» e del vice sindaco Elisa Venturo: «La tua morte inattesa e rapida lascia un grande vuoto fra tutti noi». Regista, videomaker ma anche musicista, una laurea in Scienze della comunicazione, dopo aver lavorato per anni nella Capitale nel mondo dei videoclip e della televisione, ha poi deciso di tornare a Scauri e proseguire la sua attività nel Sud pontino, avviando anche diverse collaborazioni, ad esempio con il gruppo del Cosmos e del Bicicletterario o anche realizzando degli spot per l'amministrazione comunale di Minturno. I funerali, curati dalle Onoranze funebri Vento, si svolgeranno oggi pomeriggio, alle ore 18, presso la Chiesa di Sant'Albina a Scauri.