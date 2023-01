Carmen Stile a 19 anni nel mercantile per diventare "Capitana", gli auguri del Sindaco sono virali: «Sei il nostro oroglio»

A soli 19 anni è già marinaia, pronta a navigare dal Nord Europa al Sud Africa per seguire un sogno. È la storia di Carmen Stile, diciannovenne di Angri (Salerno) che si è imbarcata come Allieva Ufficiale nella Gran Dakar nave di Grimaldi Lines. Il suo coraggio e la sua determinazione hanno riempito d'orgoglio non solo la sua famiglia, ma tutta la città di Angri come testimonia il post diventato virale del sindaco Cosimo Ferraioli.

Putin e la donna bionda che appare sempre nelle foto ufficiali, chi è e cosa sappiamo

Carmen Stile, "futuro capitano" a 19 anni

Occhi azzurri come il mare, capelli biondissimi e un profilo di TikTok con oltre 6mila followers. Ma il destino di Carmen non è sui social ma tra le acque del suo amato mare, sempre alla ricerca di un nuovo orizzonte. Nonostante la giovane età Carmen Stile ha già le idee chiare. Classe 2004, Carmen ha terminato il diploma quest'estate, a giugno 2022 e poco dopo ha salutato famiglia e amici e si è imbarcata sulla nave mercantile come Allieva Ufficiale. L'obiettivo? Diventare Capitana di Lungo Corso.

Alle spalle ha già esperienza come skipper nell'ambito sportivo ma ora arriva la sfida: solcherà le acque dell'oceano dal Nord Europa fino al Sud Africa a bordo del mercantile "Gran Dakar" della Grimaldi Lines. Le feste lontana da casa e lo stile di vita molto diverso da quello dei suoi coetanei non la spaventano.

Pearl Yacht alla conquista del Mediterraneo: il cantiere dei flybridge presenta a Düsseldorf il 72 e prepara il varo di un 82

Gli auguri del Sindaco di Angri

La sua tenacia e determinazione hanno attirato anche l'attenzione del sindaco della sua città, Cosimo Ferraioli che ha pubblicato un post per farle gli auguri da parte di tutta la cittadinanza: «Trascorse le feste natalizie in mare e lontano dagli affetti, Carmen è ancora in viaggio, dimostrando costantemente forza e determinazione per quella che sarà la sua carriera in mare. Sono certo, infatti, che il suo sogno di diventare Capitano di Lungo Corso diverrà realtà tra pochi anni. La tenacia di sicuro non le manca!

Buona Fortuna Carmen da tutta la città di Angri!» ha scritto il sindaco.

Sotto al post centinaia di commenti che si congratulano con il suo coraggio e la sua dedizione. Tra questi spunta quello orgoglioso della mamma, Rosa Coppola: «Complimenti amore di mamma e un orgoglio per noi e grazie di cuore al nostro sindaco».

Dolomiti, aereo in avaria cade in picchiata: la pilota di 22 anni salva tutti con una manovra d'emergenza

Il comandante: «Preparata, intelligente e meticolosa»

Tra i tanti commenti di incoraggiamento, anche quello di Raffaele Lavagna, il comandante della nave dove é imbarcata Carmen che ha lasciato un commento molto positivo sulla professionalità della giovane allieva: «Da una conoscenza superficiale e dai social può sembrare una delle tante ragazzine dicianovenne invece le garantisco che Carmen è prima di tutto una Donna, preparata, intelligente, meticolosa, trascinatrice e pura energia con davanti a se una carriera luminosa. Ho 42anni di mare e 27 di Comando é riuscita a conquistare la mia piena ammirazione. Caro Sindaco può essere più che orgoglioso della sua concittadina».

Giulia Schiff è tornata in Italia dall'Ucraina, oggi partecipa alla festa dei difensori della Patria. Poi rientrerà a Kiev