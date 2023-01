Carmen Stile a 19 anni nel mercantile per diventare "Capitana", gli auguri del Sindaco sono virali: «Sei il nostro oroglio»

A soli 19 anni è già marinaia, pronta a navigare dal Nord Europa al Sud Africa per seguire un sogno. È la storia di Carmen Stile, diciannovenne di Angri (Salerno) che si è imbarcata come Allieva Ufficiale nella Gran Dakar nave di Grimaldi Lines. Il suo coraggio e la sua determinazione hanno riempito d'orgoglio non solo la sua famiglia, ma tutta la città di Angri come testimonia il post diventato virale del sindaco Cosimo Ferraioli.