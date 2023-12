Carlo Verdone e la foto virale al Gianicolo: «Mi ha ricordato l'infanzia, quando Roma non era così caotica e disordinata»

Carlo Verdone ha condiviso sui social un post che ha raccolto più di 15mila interazioni. Stavolta condivide la sua passione per la fotografia. "Questa mattina intorno alle 7,30 sul Colle Gianicolo - scrive sui suoi profili Facebook pubblicando uno scatto -. Ormai, per il nuovo lavoro che sto svolgendo, mi sveglio sempre alle 6. Ho preso da un mese e mezzo questa abitudine. Ora non mi pesa più e le giornate sembrano molto più lunghe ovviamente. Visto che tutto il mio quartiere era avvolto dalla nebbia, ho preso la macchina fotografica e sono salito al Gianicolo. Questo silenzio assoluto e questi colori autunnali mi hanno riportato alla mia infanzia. Quando Roma non era così caotica e disordinata. Oggi mi sono riappacificato con la mia città che tanto amo e tanto non riesco più ad identificare".

Il regista ha condiviso poi un pensiero. «Questa mattina i colori erano quasi di altri tempi.