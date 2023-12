Calma, ex allievo di Amici dice addio alla musica: «Devo prendermi cura della mia salute mentale». Poi la frecciata a Rudy Zerbi

Calma dice addio alla musica. Il giovane cantante, all'anagrafe Marco Barbieri, ha participato ad Amici di Maria De Filippi nel 2022. Dopo l'esperienza nel talent di Canale 5, tuttavia, le cose non sono andate come sperava. L'ambiente dell'industria musicale non gli è mai piaciuto e a risentirne è stata la sua salute mentale. Così, con un post Instagram, Calma ha annunciato il suo ritiro dalle scene: «È stata una decisione sofferta, ma dovuta - ha scritto il giovane - Non ho più la pace dentro e non ho più trovato gli stimoli di cui avrei bisogno continuamente per fare questo lavoro».

Calma si ritira

Calma critica duramente il mondo della musica: «Per essere parte di un sistema bisogna sottostare a richieste e idee non solo proprie.

Ma io devo onestà e sincerità alle mie canzoni, che poi le mie canzoni sono io. E per coerenza non ho mai piegato la testa davanti a niente. Non mi ha raccomandato mai nessuno, mi sono fatto il cu*o e mentre facevo il pizza-boy mi ritagliavo i giorni per andare in studio a raccontare le mie sofferenze, le mie storie d'amore, la mia difficoltà a sentirmi adeguato nei posti in cui ero». Una situazione che gli ha causato molta sofferenza: «Ho pianto lacrime pesanti, insieme a mia madre e mio padre perché non girava mai quella ca**o di ruota».

La frecciata a Rudy Zerbi

Riferendosi ad Amici, Calma ha aggiunto: «Ho avuto una possibilità caduta dal cielo che però qualcuno ha deciso non dovessi sfruttare. Ho tenuto la bocca sempre chiusa, perché si doveva fare così. Perché era giusto cosi. Però ora non c'è un solo giorno in più per me in quel settore. Sono esausto». Il giovane, probabilmente, ce l'ha con Rudy Zerbi - suo coach nel telent - che sarebbe colpevole di non averlo seguito dopo l'eliminazione dal programma.

La salute mentale

In un post di qualche tempo fa, il cantante aveva rivelato di soffrire di depressione. Ragione per cui ora dice basta con la musica: «Ho deciso di prendermi cura della mia salute mentale e cercare di guarire. Vi auguro di rimanere sempre veri verso chi siete. Il progetto finisce qui, così come la mia musica. Grazie a chi mi ha sostenuto sempre, a chi si è fatto kilometri per venire ai miei concerti. Vi devo tanto e sono certo capirete».