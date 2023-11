Rudy Zerbi e la nuova fidanzata Grace Raccah: chi è l'ereditiera del marchio “Dan John” (​di 22 anni più giovane)

Quando il cuore batte, fermarlo è impossibile. E così non ci è riuscito nemmeno Rudy Zerbi che ospite di Verissimo ha confessato di essersi innamorato: «C’è una novità nella mia vita. Sono innamorato». Poche parole per il maestro di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi. Ma se il diretto interessato preferisce non entrare nei particolari della sua nuova relazione, a farlo per lui è proprio il suo amore: la splendida Grace Lior Raccah, di 22 anni più giovane di lui. In una foto che li ritrae insieme lei scrive: «Con Rudy, il mio tutto».

Il nuovo amore

Cuore nuovamente impegnato quindi per Rudy che ha alle spalle ben tre relazioni importanti, dalle quali sono nati i suoi quattro figli maschi.

Dopo Simona, la prima relazione seria che era persino sfociata in un matrimonio, e dal quale sono nati i suoi primi due !gli, Rudy Zerbi si è legato sentimentalmente all’attrice Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi, dalla quale ha avuto un altro figlio.

Chi è

Infine, è arrivata l’architetto Maria Soledad Temporini, che gli ha dato l’ultimo figlio. Una storia finita, in cui Rudy ha sofferto tanto, dicono gli amici. Ma chi è l'ultima conquista dell'affascinante maestro di canto? Secondo le informazioni raccolta da Di Più Tv Grace è la figlia del noto imprenditore Daniel Reccah, che nel 2015 ha fondato la celebre catena di negozi di abbigliamento maschile “Dan John”, ormai un vero e proprio punto di riferimento mondiale della moda. Ma ad unire i due non è stato un abito ma la musica, un interesse che sembra unirli e renderli felici.