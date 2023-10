Brumotti aggredito due volte nello stesso giorno a Milano: l'inviato di Striscia la Notizia preso a pietrate dagli spacciatori

Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia​, è stato nuovamente aggredito, e per due volte nello stesso giorno, a Milano. L'ex campione di bike trial è stato aggredito ieri, domenica 22 ottobre, intorno alle 14 stava riprendendo un presunto spacciatore in via Sant'Arialdo, nota alle cronache per il giro di droga.

Tre di loro, un 58enne e un 35enne marocchini, con precedenti, e un 34enne russo, sono stati denunciati a vario titolo per spaccio e per porto di oggetti atti a offendere da una Volante chiamata dalla produzione televisiva.

Brumotti aggredito due volte

Il secondo episodio è accaduto intorno alle 19.30 in via Arquà, nella zona più multietnica di via Padova, dove uno spacciatore ha litigato con Brumotti minacciandolo: all'arrivo degli agenti l'uomo, un 26enne egiziano con precedenti, è stato arrestato perché trovato in possesso di 10 grammi di cocaina e 90 di hashish. Brumotti non ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche.