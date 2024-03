Fragole, "falso frutto del cuore" che può salvarti la vita: cosa si è scoperto

Mercoledì 6 Marzo 2024, 08:24

L'inviato di Striscia la Notizia Luca Sardella affronta in un nuovissimo servizio della trasmissione l'argomento delle fragole intese come "falso frutto del cuore". Il tutto con la dottoressa Maddalena Piro. Non a caso da sempre la fragola viene definita come "falso frutto". Ma date le proprietà benefiche per il cuore a Striscia la Notizia hanno preferito suggerire al pubblico a casa questa nomea. Tra l'altro sembra proprio che le fragole, se mangiate nelle giuste quantità, conservino proprietà soprattutto per le donne. Prevenendo quindi infarti e problemi a livello delle coronarie. Un frutto straordinario da sempre apprezzatissimo. E che può aiutarci con la salute del nostro cuore. E voi, inizierete a mangiare le fragole? Photo Credits: Kikapress



