Animalista denuncia "Striscia la notizia" per diffamazione. Il tg di Antonio Ricci: «Servizi frutto di inchiesta approfondita»

Baruffa (con coda giudiziaria) attorno ad alcuni cani contesi e al tg satirico: la polemica non si placa.

Antonio Colonna, l'attivista di Stop Animal Crimes, autore di operazioni a fianco delle forze dell'ordine ha puntato il dito contro i servizi di Striscia la notizia, trasmessi sul canale di Mediaset. Nel mirino sono finite alcune registrazioni che accuserebbero Colonna di avere organizzato sequestri di cuccioli di razza arrivati dalla Russia in Italia, spacciandosi per ufficiale di polizia giudiziaria per poi far sparire gli animali. L'animalista, presidente dell'associazione attiva contro i maltrattamenti di animali e il traffico illecito di cani, ha depositato una querela alla Procura di Cuneo per diffamazione. In particolare Colonna ha denunciato Antonio Ricci, ideatore del tg e la giornalista Rajae Bezzaz. «Dal 24 febbraio sino ad ora la trasmissione a cui ho fornito oltre 50 servizi realizzati con Stoppa. andata in onda sul canale televisivo di Mediaset Canale 5 ha imbastito una serie di servizi ingannevoli, intervistando allevatori e corrieri di cani di razza oggetto di sequestri su mia segnalazione, senza prove legali (altro che indagine accurata!) e che ledono 25 anni di attività di tutela animali, favorendo chi vende animali»

Assistito dall'avvocato Andrea Murreli del foro di Cagliari, Colonna, di recente assolto dal tribunale di Frosinone proprio da accuse simili a quelle mosse dall' inviata di Striscia, promette una battaglia legale.

«Gli animali sequestrati non è vero che sono scomparsi, ma come risulta agli atti delle Procure, sono affidati a privati.

La replica del tg di Mediaset

Inoltre si tratta di fatti risalenti a 7 anni fa, ma riportati in maniera artefatta e falsa, così come la totalità delle puntate trasmesse. Resto in attesa delle decisioni dell' Autorità Giudiziaria a cui ho denunciato la vicenda, anche sotto il profilo del danno all' immagine e alla mia privacy».

Secca la replica del tg di Mediaset. «I servizi mandati - come riporta l'Ansa - in onda nella trasmissione di Antonio Ricci sono frutto di una lunga e approfondita inchiesta. Un'indagine scrupolosa che ha coinvolto testimoni verificati. Inoltre, più di una volta, è stato riconosciuto al signor Colonna il diritto al contraddittorio. Opportunità che lui aveva inizialmente accettato, salvo poi rifiutare all'ultimo di fornire la propria versione dei fatti davanti alle nostre telecamere. Evidentemente il signor Colonna tiene a enfatizzare l'esito di procedimenti passati, del quale peraltro Striscia non si è mai occupata, mentre dovrebbe preoccuparsi di quelli che ha tuttora in corso».