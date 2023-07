Martedì 25 Luglio 2023, 17:16

Il comune di Monza ha confermato che il concerto di Bruce Springsteen previsto per questa sera nel Parco della città si farà. Nonostante l'ondata di forte maltempo che ha colpito il Nord Italia in questi giorni e in particolare proprio la Lombardia, il cantante si esibirà insieme alla E-Street Band a conclusione del suo tour europeo 2023. Nel Parco di Monza si è lavorato tutta la mattina per rimuovere alberi e rami caduti nei viali (circa 150 gli interventi di messa in sicurezza), così da permettere l'apertura dei varchi alle 14 e consentire l'accesso ai 70 mila fan già arrivati in città per assistere allo show.

Le polemiche

Non sono mancate le polemiche, scoppiate a seguito della decisione di confermare la serata targata Usa, nonostante le precarie condizioni climatiche dell'intera zona. "Io non lo farei. Capisco però che il rischio è che scoppi una rivoluzione peggiore del maltempo, dato che si aspettano 70 mila persone e fermarle a poche ore dall'inizio del concerto non sarebbe stato semplice", dice l'assessore della Regione Lombardia alla Sicurezza e Protezione Civile Romano La Russa, e aggiunge: "Auguriamoci che non piova".

Rincara la dose la consigliera ed ex assessore della città del capoluogo brianzolo Martina Sassoli: "Monza è stata piegata da quattro nubifragi in sole 72 ore e sta ancora contando i danni diffusi, ma la preoccupazione del sindaco è quella di autorizzare il concerto di Bruce Springsteen. È il caso di dire che il nuovo ritmo di Monza è: canta che ti passa".

L'amministrazione, dopo il parere favorevole della Prefettura e delle autorità, ha constatato che il Parco risulta agibile e pronto per accogliere la folla del "Boss". Sul posto si sono recati in prima persona anche il questore della provincia di Monza e Brianza Mirco Odorisio e il sindaco Paolo Pilotto, che hanno verificato con una ricognizione aerea a bordo dell'elicottero della Polizia di Stato le condizioni favorevoli del luogo.