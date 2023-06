Beyoncé, scoppia il caso in Svezia. «Inflazione alta per i suoi concerti». Migliaia di fan a Stoccolma (e prezzi alle stelle)

Inflanzione in Svezia? Colpa di Beyoncé - o almeno così sembra. La cantante dovrà «fare i conti con Zlatan Ibrahimovic» secondo qualche utente dei social. Ma andiamo con ordine. Il capo economista della Danske Bank, la più grande banca della vicina Danimarca, ha dichiarato mercoledì che la decisione della cantante di dare il via al suo tour mondiale «Renaissance» a Stoccolma il mese scorso ha portato a un'impennata dei prezzi degli hotel e dei ristoranti della zona, a causa dell'afflusso di decine di migliaia di fan.

I numeri

Michael Grahn ha stimato che la domanda extra dei fan di Beyoncé, noti collettivamente come BeyHive, è all'origine di due terzi degli aumenti dei prezzi registrati nel settore alberghiero a maggio.

Questo, a sua volta, ha contribuito a un calo dell'inflazione complessiva più modesto di quanto previsto.

L'inflazione annuale dei prezzi al consumo è scesa al 9,7% a maggio dal 10,5% del mese precedente, secondo le statistiche ufficiali, mentre gli economisti intervistati da Reuters avevano previsto un rallentamento più netto al 9,4%.

«Non è assolutamente normale», ha dichiarato Grahn alla CNN. «Le star vengono sempre qui, ma raramente vediamo effetti del genere».

Grahn ha dichiarato che molti fan si sono recati in Svezia per i due concerti che hanno registrato il tutto esaurito, poiché i biglietti erano relativamente più economici che altrove e la valuta svedese "molto debole" ha aumentato la loro capacità di spesa. Alcuni fan statunitensi di Beyoncé hanno raccontato a BuzzFeed News, a febbraio, di aver acquistato i biglietti per i concerti svedesi della cantante con un enorme sconto rispetto agli spettacoli americani.

Grahn ha osservato che "c'è un numero limitato di hotel e alloggi nell'area di Stoccolma", aggiungendo che gli hotel distanti 50 chilometri dalla capitale hanno aumentato i prezzi di conseguenza.

Tuttavia, si aspetta che l'effetto Beyoncé sia di breve durata e che i prezzi degli hotel scendano a giugno.Bruce Springsteen terrà tre concerti nella città svedese di Göteborg alla fine del mese, il che potrebbe esercitare una pressione al rialzo sui prezzi, ha detto Grahn, ma non è così probabile. «Quello che abbiamo visto con Beyoncé è stato un po' speciale».