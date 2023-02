Bradford Beck, età, carriera, ex moglie, patrimonio e amore libero: chi è il ricco marito di Giaele De Donà con cui vive solo 6 mesi l'anno

Brad, all’anagrafe Bradfor Beck è il marito di Giaele De Donà concorrente del Gf Vip 7. Il 45enne, che ha 20 anni in più della moglie vive in California ed è sposato con Giaele da febbraio 2022. Il loro amore libero sta facendo molto discutere, fuori e dentro la casa. Chi è Bradford Beck detto Brad?

Bradford Beck, chi è

Brad, marito di Sofia Giaele De Donà, nasce in California nel 1977, studia all’Università di Cambridge dove consegue una laurea in ingegneria Aerospaziale. Da sempre impegnato nel settore aeroportuale, Brad è attualmente amministratore delegato della società United Aeronautical, società con sede a North Hollywood in California che progetta e costruisce materiale aeronautico.

L'incontro con Giaele De Donà

Il Patrimonio di Brad è piuttosto importante. Sofia Giaele De Donà e Brad Beck si sono conosciuti a Milano, nel 2017, quando lui è ancora sposato con la modella brasiliana Hetielly Godoi. Una volta scoperto il tradimento, secondo quanto raccontato da Hetielly Godoi alla rivista Nuovo, i due si sarebbero lasciati e lui avrebbe cominciato la relazione con Giaele senza doversi piu' nascondere.

Giaele e suo marito si sono sposati prima a Jesolo con rito formale e poi hanno festeggiato in Messico con rito simbolico. Dopo le nozze la vippona è andata a vivere in zona centro a Milano invece Brad sta a Los Angeles.

Amore libero?

È stata Giaele stessa a raccontare che lei e il marito hanno un rapporto aperto: ma è l'unica a dirlo. Con l'ingresso della ragazza al Gf vip però il matrimonio è un po' in crisi. Lui ha scritto una lettera a lei che è rimasta spiazzata: l'imprenditore si è lamentato del comportamento della moglie con Andrea proprio come aveva fatto quando la stessa si era avvicinata a Spinalbese. Qualche puntata fa del reality la modella si è sfogata in diretta con Alfonso Signorini. Il conduttore non capisce perché Giaele è entrata nel reality professandosi donna aperta per poi mostrarsi ora come perfetta moglie borghese.

La crisi al Gf Vip

«Il nostro matrimonio è sempre stato libero - è stata la replica di Giaele alle domande di Signorini -, da entrambe le parti, una scelta che abbiamo preso assieme. Abbiamo deciso di condividere anche questo sentimento, ma che però non è stato mai più lungo di una notte. Questo ha dato fastidio a mio marito, che con Antonino convivo e sentendo alcune parole che ho detto, forse esagerate, lui ha pensato che stesse venendo il mio impegno con lui ed è stato molto simile a quanto avvenuto con Andrea. Secondo me a lui da fastidio che una cosa è il nostro privato, e un'altra è il pubblico. Non mi ero mai trovata in una situazione del genere e non sapevo come comportarmi».

Stasera, tra le anticipazioni che circolano in rete, Brad dovrebbe entrare nella casa per un faccia a faccia con la moglie.